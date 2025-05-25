Бред Пітт зараз — актор повторив культову зачіску з 90-х, фото

Бред Пітт. Фото: Reuters

Американський актор Бред Пітт здивував шанувальників зміною іміджу. Зірка Голлівуду повернувся до своєї культової зачіски, яку носив у 90-х.

Пише Page Six.

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Бред Пітт здивував зміною іміджу

61-річного актора заскочили папараці у Лос-Анджелесі. Знаменитість їхав за кермом своєї автівки у справах.

На знімках фани побачили, що Бред вирішив попрощатися зі своєю шевелюрою та зробив коротку стрижку. Окрім того, Пітт поголив бороду.

Новий образ актора нагадав його стиль у 90-х та "нульових". Зокрема, з такою зачіскою шанувальники могли бачити Пітта у фільмах "11 друзів Оушена", "Бійцівський клуб" та "Містер і Місіс Сміт".

Бред Пітт у фільмі "Містер і місіс Сміт". Фото: кадр з фільму

Не виключено, що і цього разу актор вирішив змінити імідж заради нової ролі в кіно.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес приголомшила появою у сукні-павутині та діамантах на дні народження відомого композитора. А також ми писали, що дівчина Тома Круза знялася у стильній фотосесії для відомого глянцю.