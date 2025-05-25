Бред Пітт зараз — актор повторив культову зачіску з 90-х, фото

Знову як у 90-х — Бред Пітт повернувся до своєї культової зачіски
Американський актор Бред Пітт здивував шанувальників зміною іміджу. Зірка Голлівуду повернувся до своєї культової зачіски, яку носив у 90-х.
Пише Page Six.
Бред Пітт здивував зміною іміджу
61-річного актора заскочили папараці у Лос-Анджелесі. Знаменитість їхав за кермом своєї автівки у справах.
На знімках фани побачили, що Бред вирішив попрощатися зі своєю шевелюрою та зробив коротку стрижку. Окрім того, Пітт поголив бороду.
Новий образ актора нагадав його стиль у 90-х та "нульових". Зокрема, з такою зачіскою шанувальники могли бачити Пітта у фільмах "11 друзів Оушена", "Бійцівський клуб" та "Містер і Місіс Сміт".
Не виключено, що і цього разу актор вирішив змінити імідж заради нової ролі в кіно.
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