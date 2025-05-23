Дженніфер Лопес продемонструвала фігуру в сукні-павутині — фото

Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Американська акторка Дженніфер Лопес знову приголомшила фанатів своїм екстравагантним образом. Зірка з'явилася у новій ефектній сукні на дні народженні композитора Джона Кандера.

Кадрами у стильному образі знаменитість поділилася в Instagram.

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Для урочистої події в Нью-Йорку 55-річна зірка обрала чорну напівпрозору сукню, що імітувала плетіння павутини, від ливанського дизайнера Зухайра Мурада. На плечі Джей Ло одягнула пишну чорну накидку також з колекції модельєра.

Дженніфер Лопес у сукні від Зухайра Мурада. Фото: instagram.com/jlo

Свій образ акторка доповнила виразними коштовними прикрасами Yeprem — об'ємним кольє, сережками та браслетом із розсипом діамантів.

Джей Ло вразила своїм образом. Фото: instagram.com/jlo

Своїм образом акторка зробила відсилання до своєї ролі жінки-павука Інгрід Луни у новому фільмі "Поцілунок жінки-павука", який вийде на екрани в жовтні цього року.

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