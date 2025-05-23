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Джей Ло приголомшила виходом у сукні-павутині та діамантах

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Дата публікації: 23 травня 2025 12:37
Дженніфер Лопес продемонструвала фігуру в сукні-павутині — фото
Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Американська акторка Дженніфер Лопес знову приголомшила фанатів своїм екстравагантним образом. Зірка з'явилася у новій ефектній сукні на дні народженні композитора Джона Кандера.

Кадрами у стильному образі знаменитість поділилася в Instagram.

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Дженніфер Лопес перевтілилася у жінку-павука

Для урочистої події в Нью-Йорку 55-річна зірка обрала чорну напівпрозору сукню, що імітувала плетіння павутини, від ливанського дизайнера Зухайра Мурада. На плечі Джей Ло одягнула пишну чорну накидку також з колекції модельєра.

Дженніфер Лопес вразила стильним образом -фото
Дженніфер Лопес у сукні від Зухайра Мурада. Фото: instagram.com/jlo

Свій образ акторка доповнила виразними коштовними прикрасами Yeprem — об'ємним кольє, сережками та браслетом із розсипом діамантів.

Джей Ло продемонструвала пишний бюст - фото
Джей Ло вразила своїм образом. Фото: instagram.com/jlo

Своїм образом акторка зробила відсилання до своєї ролі жінки-павука Інгрід Луни у новому фільмі "Поцілунок жінки-павука", який вийде на екрани в жовтні цього року.

Нагадаємо, дівчина Тома Круза Ана де Армас з'явилася у модні фотосесії на сторінках відомого глянцю. А також ми писали, що Ніколь Кідман потрапила у конфуз із перукою на Каннському кінофестивалі.

Дженніфер Лопес Голлівуд закордонні зірки сукня образ
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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