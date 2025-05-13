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Дженніфер Лопес у бікіні зачарувала фанів пляжними кадрами

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Дата публікації: 13 травня 2025 09:44
Дженніфер Лопес показала фігуру на відпочинку — відео, фото
Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес зачарувала шанувальників кадрами з відпочинку. Зірка насолоджується відпочинком разом із рідними.

Кадрами з відпустки знаменитість поділилася в Instagram.

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55-річна акторка після завершення знімань нового фільму "Службовий роман" для Netflix вирушила насолоджуватися відпочинком разом із своїми дітьми — 17-річними двійнятами Максом та Еммі.

У своєму фотоблогу зірка опублікувала відео, на якому у бікіні та довгій рожевій спідниці кружляла на тлі океану.

"Відчуття свободи... "Службовий роман" на цьому все", — підписала відео Джей Ло.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Окрім того, акторка продемонструвала фанам ніжний літній образ. Лопес обрала картатий рожевий сарафан, який доповнила солом'яними капелюшком і сумкою.

Дженніфер Лопес на відпочинку - фото
Дженніфер Лопес продемонструвала літній аутфіт. Фото: instagram.com/jlo

Нагадаємо, Ембер Герд вдруге стала мамою та показала новонароджених двійнят. Також Ольга Сумська замилувала кадрами зі свого весілля з Віталієм Борисюком.

відпочинок Дженніфер Лопес закордонні зірки акторка соцмережі
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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