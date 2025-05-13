Дженнифер Лопес показала фигуру на отдыхе — видео, фото

Дженнифер Лопес в бикини очаровала фанов пляжными кадрами
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес очаровала поклонников кадрами с отдыха. Звезда наслаждается отдыхом вместе с родными.
Кадрами из отпуска знаменитость поделилась в Instagram.
Джей Ло отдыхает в Доминиканской Республике
55-летняя актриса после завершения съемок нового фильма "Служебный роман" для Netflix отправилась наслаждаться отдыхом вместе со своими детьми — 17-летними двойняшками Максом и Эмми.
В своем фотоблоге звезда опубликовала видео, на котором в бикини и длинной розовой юбке кружилась на фоне океана.
"Ощущение свободы... "Служебный роман" на этом все", — подписала видео Джей Ло.
Кроме того, актриса продемонстрировала фанам нежный летний образ. Лопес выбрала клетчатый розовый сарафан, который дополнила соломенной шляпкой и сумкой.
Напомним, Эмбер Херд во второй раз стала мамой и показала новорожденных двойняшек. Также Ольга Сумская очаровала кадрами со своей свадьбы с Виталием Борисюком.
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