Дженнифер Лопес показала фигуру на отдыхе — видео, фото

Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес очаровала поклонников кадрами с отдыха. Звезда наслаждается отдыхом вместе с родными.

Кадрами из отпуска знаменитость поделилась в Instagram.

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55-летняя актриса после завершения съемок нового фильма "Служебный роман" для Netflix отправилась наслаждаться отдыхом вместе со своими детьми — 17-летними двойняшками Максом и Эмми.

В своем фотоблоге звезда опубликовала видео, на котором в бикини и длинной розовой юбке кружилась на фоне океана.

"Ощущение свободы... "Служебный роман" на этом все", — подписала видео Джей Ло.

Кроме того, актриса продемонстрировала фанам нежный летний образ. Лопес выбрала клетчатый розовый сарафан, который дополнила соломенной шляпкой и сумкой.

Дженнифер Лопес продемонстрировала летний аутфит. Фото: instagram.com/jlo

Напомним, Эмбер Херд во второй раз стала мамой и показала новорожденных двойняшек. Также Ольга Сумская очаровала кадрами со своей свадьбы с Виталием Борисюком.