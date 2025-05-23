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Главная Кино Джей Ло ошеломила выходом в платье-паутине и бриллиантах

Джей Ло ошеломила выходом в платье-паутине и бриллиантах

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Дата публикации 23 мая 2025 12:37
Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в платье-паутине — фото
Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Американская актриса Дженнифер Лопес снова ошеломила фанатов своим экстравагантным образом. Звезда появилась в новом эффектном платье на дне рождении композитора Джона Кандера.

Кадрами в стильном образе знаменитость поделилась в Instagram.

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Для торжественного события в Нью-Йорке 55-летняя звезда выбрала черное полупрозрачное платье, имитирующее плетение паутины, от ливанского дизайнера Зухайра Мурада. На плечи Джей Ло надела пышную черную накидку также из коллекции модельера.

Дженніфер Лопес вразила стильним образом -фото
Дженнифер Лопес в платье от Зухайра Мурада. Фото: instagram.com/jlo

Свой образ актриса дополнила выразительными драгоценными украшениями Yeprem — объемным колье, серьгами и браслетом с россыпью бриллиантов.

Джей Ло продемонструвала пишний бюст - фото
Джей Ло поразила своим образом. Фото: instagram.com/jlo

Своим образом актриса сделала отсылку к своей роли женщины-паука Ингрид Луны в новом фильме "Поцелуй женщины-паука", который выйдет на экраны в октябре этого года.

Напомним, девушка Тома Круза Ана де Армас появилась в модной фотосессии на страницах известного глянца. А также мы писали, что Николь Кидман попала в конфуз с париком на Каннском кинофестивале.

Дженнифер Лопес Голливуд зарубежные звезды платье образ
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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