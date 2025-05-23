Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в платье-паутине — фото

Джей Ло ошеломила выходом в платье-паутине и бриллиантах
Американская актриса Дженнифер Лопес снова ошеломила фанатов своим экстравагантным образом. Звезда появилась в новом эффектном платье на дне рождении композитора Джона Кандера.
Кадрами в стильном образе знаменитость поделилась в Instagram.
Дженнифер Лопес перевоплотилась в женщину-паука
Для торжественного события в Нью-Йорке 55-летняя звезда выбрала черное полупрозрачное платье, имитирующее плетение паутины, от ливанского дизайнера Зухайра Мурада. На плечи Джей Ло надела пышную черную накидку также из коллекции модельера.
Свой образ актриса дополнила выразительными драгоценными украшениями Yeprem — объемным колье, серьгами и браслетом с россыпью бриллиантов.
Своим образом актриса сделала отсылку к своей роли женщины-паука Ингрид Луны в новом фильме "Поцелуй женщины-паука", который выйдет на экраны в октябре этого года.
Напомним, девушка Тома Круза Ана де Армас появилась в модной фотосессии на страницах известного глянца. А также мы писали, что Николь Кидман попала в конфуз с париком на Каннском кинофестивале.
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