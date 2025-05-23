Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в платье-паутине — фото

Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Американская актриса Дженнифер Лопес снова ошеломила фанатов своим экстравагантным образом. Звезда появилась в новом эффектном платье на дне рождении композитора Джона Кандера.

Кадрами в стильном образе знаменитость поделилась в Instagram.

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Для торжественного события в Нью-Йорке 55-летняя звезда выбрала черное полупрозрачное платье, имитирующее плетение паутины, от ливанского дизайнера Зухайра Мурада. На плечи Джей Ло надела пышную черную накидку также из коллекции модельера.

Дженнифер Лопес в платье от Зухайра Мурада. Фото: instagram.com/jlo

Свой образ актриса дополнила выразительными драгоценными украшениями Yeprem — объемным колье, серьгами и браслетом с россыпью бриллиантов.

Джей Ло поразила своим образом. Фото: instagram.com/jlo

Своим образом актриса сделала отсылку к своей роли женщины-паука Ингрид Луны в новом фильме "Поцелуй женщины-паука", который выйдет на экраны в октябре этого года.

Напомним, девушка Тома Круза Ана де Армас появилась в модной фотосессии на страницах известного глянца. А также мы писали, что Николь Кидман попала в конфуз с париком на Каннском кинофестивале.