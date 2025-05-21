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Ніколь Кідман втрапила у конфуз на Каннському кінофестивалі

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Дата публікації: 21 травня 2025 16:44
Ніколь Кідман втрапила у конфуз в Каннах — фото, відео
Ніколь Кідман. Фото: instagram.com/nicolekidman/

Голлівудська акторка Ніколь Кідман прибула на Каннський кінофестиваль та пройшлася червоним хідником премії Kering Women In Motion Awards 2025. Однак на заході не обійшлося без конфузів.

Про це пише RadarOnline.

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57-річна акторка з'явилася на урочистій події у червоній мереживній сукні, яка вдало підкреслила її фігуру. А ось із зачіскою в Кідман трапилася неприємна ситуація.

Ніколь, яка прихильниця перук, цього разу також вирішила приховати своє натуральне волосся, але зробила це дуже необережно. У мережі уважні шанувальники звернули увагу на те, що перука ніби сповзла з голови акторки та відкрила частину її натурального волосся.

Окрім того, стиліст погано приховав сітку, на якій кріпиться штучне волосся. Тож на знімках папараці усі помітили, що із зачіскою Кідман щось не так.

Нагадаємо, Емма Стоун також втрапила у неприємність в Каннах — зірка "Ла-ла-ленду" стала героїнею мемів через бджолу.

Натомість ми писали, що Анджеліна Джолі здивувала своєю появою на червоному хіднику фестивалю.

конфуз Ніколь Кідман закордонні зірки Каннський кінофестиваль перука
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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