На Емму Стоун напала бджола на Каннському кінофестивалі — відео

Емма Стоун. Фото: instagram.com/festivaldecannes

Голлівудська акторка Емма Стоун втрапила у конфуз на червоному хіднику Каннського кінофестивалю. Кумедний інцидент трапився через бджолу.

Реакція зірки на комаху стала вірусною у мережі.

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На Емму Стоун "напала" бджола

У Каннах голлівудська акторка разом зі своїми колегами Гоакіном Феніксом, Арі Астером, Остіном Батлером, Педро Паскалем і Люком Граймсом представляла фільм "Еддінгтон".

Зірки саме позували перед об'єктивами папараці, коли у кадр раптово залетіла бджола. Комаха почала кружляти навколо акторів, чим неабияк злякала Стоун.

Акторка почала ухилятися від бджоли, розмахувати руками та ховатися за плечі колег. Остін Батлер та Педро Паскаль, які стояли поруч, намагалися захистити Емму від "нападу".

На відео моменту увагу шанувальників привернула не лише комаха, а й міміка Стоун. Мережа одразу "вибухнула" мемами із виразом обличчя акторки. Користувачі стали накладати на відео різну музику і робити картинки з Еммою.

Нагадаємо, на прем'єрі фільму також з'явилася Анджеліна Джолі. Зірка "Чаклунки" вперше за 14 років пройшлася червоним хідником Каннського кінофестивалю.

А також ми писали, що цього року організатори фестивалю в Каннах обурили зірок суворими правилами.