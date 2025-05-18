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Емма Стоун у Каннах стала героїнею мемів через бджолу

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Дата публікації: 18 травня 2025 17:09
На Емму Стоун напала бджола на Каннському кінофестивалі — відео
Емма Стоун. Фото: instagram.com/festivaldecannes

Голлівудська акторка Емма Стоун втрапила у конфуз на червоному хіднику Каннського кінофестивалю. Кумедний інцидент трапився через бджолу.

Реакція зірки на комаху стала вірусною у мережі.

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На Емму Стоун "напала" бджола

У Каннах голлівудська акторка разом зі своїми колегами Гоакіном Феніксом, Арі Астером, Остіном Батлером, Педро Паскалем і Люком Граймсом представляла фільм "Еддінгтон".

Зірки саме позували перед об'єктивами папараці, коли у кадр раптово залетіла бджола. Комаха почала кружляти навколо акторів, чим неабияк злякала Стоун.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Акторка почала ухилятися від бджоли, розмахувати руками та ховатися за плечі колег. Остін Батлер та Педро Паскаль, які стояли поруч, намагалися захистити Емму від "нападу".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На відео моменту увагу шанувальників привернула не лише комаха, а й міміка Стоун. Мережа одразу "вибухнула" мемами із виразом обличчя акторки. Користувачі стали накладати на відео різну музику і робити картинки з Еммою.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, на прем'єрі фільму також з'явилася Анджеліна Джолі. Зірка "Чаклунки" вперше за 14 років пройшлася червоним хідником Каннського кінофестивалю.

А також ми писали, що цього року організатори фестивалю в Каннах обурили зірок суворими правилами.

конфуз Емма Стоун закордонні зірки Каннський кінофестиваль бджоли
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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