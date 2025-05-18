На Эмму Стоун напала пчела на Каннском кинофестивале — видео

Эмма Стоун. Фото: instagram.com/festivaldecannes

Голливудская актриса Эмма Стоун попала в конфуз на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Забавный инцидент случился из-за пчелы.

Реакция звезды на насекомое стала вирусной в сети.

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На Эмму Стоун "напала" пчела

В Каннах голливудская актриса вместе со своими коллегами Хоакином Фениксом, Ари Астером, Остином Батлером, Педро Паскалем и Люком Граймсом представляла фильм "Эддингтон".

Звезды как раз позировали перед объективами папарацци, когда в кадр внезапно залетела пчела. Насекомое начало кружить вокруг актеров, чем изрядно напугало Стоун.

Актриса начала уклоняться от пчелы, размахивать руками и прятаться за плечи коллег. Остин Батлер и Педро Паскаль, которые стояли рядом, пытались защитить Эмму от "нападения".

На видео момента внимание поклонников привлекло не только насекомое, но и мимика Стоун. Сеть сразу "взорвалась" мемами с выражением лица актрисы. Пользователи стали накладывать на видео разную музику и делать картинки с Эммой.

Напомним, на премьере фильма также появилась Анджелина Джоли. Звезда "Малефисенты" впервые за 14 лет прошлась по красной дорожке Каннского кинофестиваля.

А также мы писали, что в этом году организаторы фестиваля в Каннах возмутили звезд строгими правилами.