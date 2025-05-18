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Эмма Стоун в Каннах стала героиней мемов из-за пчелы

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Дата публикации 18 мая 2025 17:09
На Эмму Стоун напала пчела на Каннском кинофестивале — видео
Эмма Стоун. Фото: instagram.com/festivaldecannes

Голливудская актриса Эмма Стоун попала в конфуз на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Забавный инцидент случился из-за пчелы.

Реакция звезды на насекомое стала вирусной в сети.

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В Каннах голливудская актриса вместе со своими коллегами Хоакином Фениксом, Ари Астером, Остином Батлером, Педро Паскалем и Люком Граймсом представляла фильм "Эддингтон".

Звезды как раз позировали перед объективами папарацци, когда в кадр внезапно залетела пчела. Насекомое начало кружить вокруг актеров, чем изрядно напугало Стоун.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Актриса начала уклоняться от пчелы, размахивать руками и прятаться за плечи коллег. Остин Батлер и Педро Паскаль, которые стояли рядом, пытались защитить Эмму от "нападения".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На видео момента внимание поклонников привлекло не только насекомое, но и мимика Стоун. Сеть сразу "взорвалась" мемами с выражением лица актрисы. Пользователи стали накладывать на видео разную музику и делать картинки с Эммой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, на премьере фильма также появилась Анджелина Джоли. Звезда "Малефисенты" впервые за 14 лет прошлась по красной дорожке Каннского кинофестиваля.

А также мы писали, что в этом году организаторы фестиваля в Каннах возмутили звезд строгими правилами.

конфуз Эмма Стоун зарубежные звезды Каннский кинофестиваль пчелы
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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