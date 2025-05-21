Николь Кидман попала в конфуз в Каннах — фото, видео

Николь Кидман. Фото: instagram.com/nicolekidman/

Голливудская актриса Николь Кидман прибыла на Каннский кинофестиваль и прошлась по красной дорожке премии Kering Women In Motion Awards 2025. Однако на мероприятии не обошлось без конфузов.

Об этом пишет RadarOnline.

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57-летняя актриса появилась на торжественном событии в красном кружевном платье, которое удачно подчеркнуло ее фигуру. А вот с прической у Кидман случилась неприятная ситуация.

Николь, поклонница париков, на этот раз также решила скрыть свои натуральные волосы, но сделала это очень неосторожно. В сети внимательные поклонники обратили внимание на то, что парик будто сполз с головы актрисы и открыл часть ее натуральных волос.

Кроме того, стилист плохо скрыл сетку, на которые крепятся искусственные волосы. Поэтому на снимках папарацци все заметили, что с прической Кидман что-то не так.

Напомним, Эмма Стоун также попала в неприятность в Каннах — звезда "Ла-ла-ленда" стала героиней мемов из-за пчелы.

Зато мы писали, что Анджелина Джоли удивила своим появлением на красной дорожке фестиваля.