Ана де Армас знялася у новій фотосесії для Elle — фото

Дівчина Тома Круза прикрасила обкладинку відомого глянцю
Кубино-іспанська акторка Ана де Армас прикрасила обкладинку відомого глянцю. Зірка "Балерини" знялася у стильній фотосесії для видання Elle.
Світлинами акторка поділилася в Instagram.
Ана де Армас позувала для модного журналу
37-річна обраниця актора Тома Круза з'явилася на сторінках іспанського та французького видання у напередодні прем'єри фільму "Балерина", в якому вона виконала головну роль.
Де Армас позувала для фотосесії у декількох образах від Louis Vuitton. Акторка позувала у білих мінішортиках та кардигані у чорно-білу смужку, а також приміряла коротку спідницю та об'ємний светр у кольорі слонової кістки.
Образ зірки доповнили легкі повітряні локони та стриманий макіяж у нюдових відтінках.
Нагадаємо, новий фільм франшизи про Джона Віка "Балерина" вийде на екрани вже 6 червня.
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