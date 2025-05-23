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Головна Кіно Дівчина Тома Круза прикрасила обкладинку відомого глянцю

Дівчина Тома Круза прикрасила обкладинку відомого глянцю

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Дата публікації: 23 травня 2025 11:10
Ана де Армас знялася у новій фотосесії для Elle — фото
Ана де Армас. Фото: instagram.com/ana_d_armas

Кубино-іспанська акторка Ана де Армас прикрасила обкладинку відомого глянцю. Зірка "Балерини" знялася у стильній фотосесії для видання Elle.

Світлинами акторка поділилася в Instagram.

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Ана де Армас позувала для модного журналу

37-річна обраниця актора Тома Круза з'явилася на сторінках іспанського та французького видання у напередодні прем'єри фільму "Балерина", в якому вона виконала головну роль.

Ана Де Армас знялася для відомого журналу - фото
Ана де Армас для Elle. Фото: instagram.com/ana_d_armas

Де Армас позувала для фотосесії у декількох образах від Louis Vuitton. Акторка позувала у білих мінішортиках та кардигані у чорно-білу смужку, а також приміряла коротку спідницю та об'ємний светр у кольорі слонової кістки.

Ана де Армас для Elle - фото
Ана де Армас в образі Louis Vuitton. Фото: instagram.com/ana_d_armas

Образ зірки доповнили легкі повітряні локони та стриманий макіяж у нюдових відтінках.

Ана де Армас з'явилася на обкладинці Elle - фото
Ана де Армас у новій фотосесії. Фото: instagram.com/ana_d_armas

Нагадаємо, новий фільм франшизи про Джона Віка "Балерина" вийде на екрани вже 6 червня.

А також ми писали, що зірка "Чаклунки" отримала роль у новій частині "Голодних ігор".

соцмережі Elle закордонні зірки акторка фотосесія
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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