Ана де Армас знялася у новій фотосесії для Elle — фото

Ана де Армас. Фото: instagram.com/ana_d_armas

Кубино-іспанська акторка Ана де Армас прикрасила обкладинку відомого глянцю. Зірка "Балерини" знялася у стильній фотосесії для видання Elle.

Світлинами акторка поділилася в Instagram.

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37-річна обраниця актора Тома Круза з'явилася на сторінках іспанського та французького видання у напередодні прем'єри фільму "Балерина", в якому вона виконала головну роль.

Ана де Армас для Elle. Фото: instagram.com/ana_d_armas

Де Армас позувала для фотосесії у декількох образах від Louis Vuitton. Акторка позувала у білих мінішортиках та кардигані у чорно-білу смужку, а також приміряла коротку спідницю та об'ємний светр у кольорі слонової кістки.

Ана де Армас в образі Louis Vuitton. Фото: instagram.com/ana_d_armas

Образ зірки доповнили легкі повітряні локони та стриманий макіяж у нюдових відтінках.

Ана де Армас у новій фотосесії. Фото: instagram.com/ana_d_armas

Нагадаємо, новий фільм франшизи про Джона Віка "Балерина" вийде на екрани вже 6 червня.

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