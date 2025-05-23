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Девуш ка Тома Круза украсила обложку известного глянца

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Дата публикации 23 мая 2025 11:10
Ана де Армас снялась в новой фотосессии для Elle — фото
Ана де Армас. Фото: instagram.com/ana_d_armas

Кубино-испанская актриса Ана де Армас украсила обложку известного глянца. Звезда "Балерины" снялась в стильной фотосессии для издания Elle.

Фотографиями актриса поделилась в Instagram.

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Ана де Армас позировала для модного журнала

37-летняя избранница актера Тома Круза появилась на страницах испанского и французского издания в преддверии премьеры фильма "Балерина", в котором она исполнила главную роль.

Ана Де Армас знялася для відомого журналу - фото
Ана де Армас для Elle. Фото: instagram.com/ana_d_armas

Де Армас позировала для фотосессии в нескольких образах от Louis Vuitton. Актриса позировала в белых мини-шортиках и кардигане в черно-белую полоску, а также примерила короткую юбку и объемный свитер в цвете слоновой кости.

Ана де Армас для Elle - фото
Ана де Армас в образе Louis Vuitton. Фото: instagram.com/ana_d_armas

Образ звезды дополнили легкие воздушные локоны и сдержанный макияж в нюдовых оттенках.

Ана де Армас з'явилася на обкладинці Elle - фото
Ана де Армас в новой фотосессии. Фото: instagram.com/ana_d_armas

Напомним, новый фильм франшизы о Джоне Уике "Балерина" выйдет на экраны уже 6 июня.

А также мы писали, что звезда "Малефисенты" получила роль в новой части "Голодных игр".

соцсети Elle зарубежные звезды актриса фотосессия
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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