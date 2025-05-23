Ана де Армас снялась в новой фотосессии для Elle — фото

Девуш ка Тома Круза украсила обложку известного глянца
Кубино-испанская актриса Ана де Армас украсила обложку известного глянца. Звезда "Балерины" снялась в стильной фотосессии для издания Elle.
Фотографиями актриса поделилась в Instagram.
Ана де Армас позировала для модного журнала
37-летняя избранница актера Тома Круза появилась на страницах испанского и французского издания в преддверии премьеры фильма "Балерина", в котором она исполнила главную роль.
Де Армас позировала для фотосессии в нескольких образах от Louis Vuitton. Актриса позировала в белых мини-шортиках и кардигане в черно-белую полоску, а также примерила короткую юбку и объемный свитер в цвете слоновой кости.
Образ звезды дополнили легкие воздушные локоны и сдержанный макияж в нюдовых оттенках.
Напомним, новый фильм франшизы о Джоне Уике "Балерина" выйдет на экраны уже 6 июня.
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