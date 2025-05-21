Голодні ігри Схід сонця на Жнивах — Ель Фенінг отримала роль Еффі Тринкіт

Ель Фенінг. Фото: instagram.com/ellefanning

Американська акторка Ель Фенніг отримала роль у новій частині франшизи "Голодні ігри". Зірка "Чаклунки" втілить на екрані образ Еффі Тринькіт.

Про це оголосили на офіційній сторінці фільму в Instagram.

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Ель Фенніг зіграє Еффі Тринькіт

Тривалий час шанувальників франшизи хвилювало запитання, хто ж отримає роль ексцентричної кураторки округу 12 Еффі Тринькіт у новому фільмі "Голодні ігри: Схід сонця на Жнивах". І ось нарешті творці стрічки розсекретили, що до касту приєдналася Ель Феннінг.

27-річна акторка зіграє молоду Еффі, яку в оригінальних фільмах втілила на екрані Елізабет Бенкс.

Подій "Сходу сонця на Жнивах" будуть розгортатися через 40 років після приквелу "Балада співочих пташок та змій" та за 24 роки до появи на арені ігор Катніс Евердін. У центрі сюжету буде історія молодого Геймітча та його участь у битві трибутів.

Прем'єра стрічки "Голодні ігри: Схід сонця на Жнивах" відбудеться на 20 листопада 2026 року.

Як стало відомо раніше до акторського складу приєдналися Джозеф Зада в ролі Геймітча Абернаті, Вітні Пік в ролі Ленор Дав Берд, Маккенна Грейс в ролі Мейсілі Доннер, Джессі Племонс в ролі Плутарха Гевенсбі, Майя Гоук в ролі Вайресс, Келвін Гаррісон-молодший в ролі Біті, Лілі Тейлор в ролі Мегс, Бен Ванг в ролі Вайатта, а також Моллі МакКанн у ролі Луелли та Йона Белл в ролі Лу Лу.

Також нещодавно стало відомо, хто отримав роль президента Сноу в новому фільмі.

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