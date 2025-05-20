Новий український серіал з Антоніною Хижняк та Владом Нікітюком — коли прем'єра

Влад Нікітюк та Антоніна Хижняк. Фото: instagram.com/tonya_actress

Українська акторка Антоніна Хижняк несподівано показалася в обіймах актора Влада Нікітюка. Стало відомо, що пов'язує зірок.

Новини.LIVE розповідає подробиці.

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У своєму Instagram акторка опублікувала інтригуючу світлину, на якій позувала в обіймах колеги.

"Ми знайомі з мирного 2009 року! Обоє вступали на актора драматичного театру — не поступили. Доля нас повела іншою стежкою. Не скаржимося. Скоро будемо радувати вас цікавими новинками", — підписала фото Хижняк.

Антоніна Хижняк та Влад Нікітюк. Фото: instagram.com/tonya_actress

Як виявилося, акторів дійсно пов'язують стосунки, щоправда, лише професійні. Зараз Хижняк та Нікітюк разом знімаються у новій гостросюжетній драмі "Підміна".

Сюжет нового серіалу розповідатиме про успішну архітекторку та керівницю дизайн-бюро Катерину. Один несподіваний дзвінок із минулого змінює її звичне життя, і вона вирушає за кордон до сестри Ірини, з якою давно не бачилася. Поїздка, що мала стати жестом турботи, перетворюється на пастку — Катя залишається в чужій країні без документів, зв'язку й підтримки. А тим часом у Києві з'являється інша жінка, яка виглядає як вона, але поводиться зовсім інакше.

Влад Нікітюк та Антоніна Хижняк на зніманнях серіалу. Фото: СТБ

Ролі у серіалі також виконають Олег Загородній, Вероніка Мішаєва, Іван Бліндар, Костянтин Октябрський, Сергій Кияшко, Михайло Кришталь, Наталія Доля, Оксана Боса та інші.

Гостросюжетна драма складатиметься з 16 серій та вийде на екрани вже цієї осені.

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