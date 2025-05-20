Новый украинский сериал с Антониной Хижняк и Владом Никитюком — когда премьера

Влад Никитюк и Антонина Хижняк. Фото: instagram.com/tonya_actress

Украинская актриса Антонина Хижняк неожиданно показалась в объятиях актера Влада Никитюка. Стало известно, что связывает звезд.

Новини.LIVE рассказывает подробности.

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В своем Instagram актриса опубликовала интригующую фотографию, на которой позировала в объятиях коллеги.

"Мы знакомы с мирного 2009 года! Оба поступали на актера драматического театра — не поступили. Судьба нас повела другой тропой... Не жалуемся. Скоро будем радовать вас интересными новинками", — подписала фото Хижняк.

Антонина Хижняк и Влад Никитюк. Фото: instagram.com/tonya_actress

Как оказалось, актеров действительно связывают отношения, правда, лишь профессиональные. Сейчас Хижняк и Никитюк вместе снимают в новой остросюжетной драме "Подмена".

Сюжет нового сериала будет рассказывать об успешном архитекторе и руководительнице дизайн-бюро Екатерине. Один неожиданный звонок из прошлого меняет ее привычную жизнь, и она отправляется за границу к сестре Ирине, с которой давно не виделась. Поездка, которая должна была стать жестом заботы, превращается в ловушку — Катя остается в чужой стране без документов, связи и поддержки. А тем временем в Киеве появляется другая женщина, которая выглядит как она, но ведет себя совсем иначе.

Влад Никитюк и Антонина Хижняк на съемках сериала. Фото: СТБ

Роли в сериале также исполнят Олег Загородний, Вероника Мишаева, Иван Блиндар, Константин Октябрьский, Сергей Кияшко, Михаил Кришталь, Наталья Доля, Оксана Боса и другие.

Остросюжетная драма будет состоять из 16 серий и выйдет на экраны уже этой осенью.

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