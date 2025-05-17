Голодні ігри Схід сонця на Жнивах — Рейф Файнз зіграє роль Сноу

Рейф Файнз. Фото: Reuters

Британський актор Рейф Файнз приєднається до касту нового фільму франшизи "Голодні ігри". Триразовий номінант на премію "Оскар" втілить на екрані одну з ключових ролей.

Про це оголосили на сторінці фільму в Instagram.

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62-річний актор приєднається до франшизи в ролі президента Панему Коріолана Сноу. У чотирьох оригінальних фільмах цю роль виконав покійний Дональд Сазерленд, а у приквелі "Голодні ігри: Балада співочих пташок та змій" молодого Сноу зіграв Том Блайт.

Також раніше стало відомо, що до акторського складу приєдналися Джозеф Зада в ролі Геймітча Абернаті, Вітні Пік в ролі Ленор Дав Берд, Маккенна Грейс в ролі Мейсілі Доннер, Джессі Племонс в ролі Плутарха Гевенсбі, Майя Гоук в ролі Вайресс, Келвін Гаррісон-молодший в ролі Біті, Лілі Тейлор в ролі Мегс і Бен Ванг в ролі Вайатта.

Сюжет нового фільму розповідатимуть історію молодого Геймітча та про участь у "Голодних іграх". Події розгортатимуться через 40 років після приквелу "Голодні ігри: Балада співочих пташок та змій" та за 24 роки до появи Катніс Евердін на арені.

Прем'єра стрічки "Голодні ігри: Схід сонця на Жнивах" запланована на 20 листопада 2026 року.

Нагадаємо, тяжкохворий зірка "Назад у майбутнє" вперше за п'ять років з'явиться на екрані. А також Disney оголосив дату прем'єри 2 сезону "Персі Джексон та Олімпійці".