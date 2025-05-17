Голодные игры Восход солнца на Жатве — Рэйф Файнз сыграет роль Сноу

Рэйф Файнз. Фото: Reuters

Британский актер Рэйф Файнз присоединится к касту нового фильма франшизы "Голодные игры". Трехкратный номинант на премию "Оскар" воплотит на экране одну из ключевых ролей.

Об этом объявили на странице фильма в Instagram.

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62-летний актер присоединится к франшизе в роли президента Панема Кориолана Сноу. В четырех оригинальных фильмах эту роль исполнил покойный Дональд Сазерленд, а в приквеле "Голодные игры: Баллада певчих птиц и змей" молодого Сноу сыграл Том Блайт.

Также ранее стало известно, что к актерскому составу присоединились Джозеф Зада в роли Геймитча Абернати, Уитни Пик в роли Ленор Дав Берд, Маккенна Грейс в роли Мейсили Доннер, Джесси Племонс в роли Плутарха Гевенсби, Майя Хоук в роли Вайресс, Келвин Харрисон-младший в роли Бити, Лили Тейлор в роли Мегс и Бен Ванг в роли Вайатта.

Сюжет нового фильма будет рассказывать историю молодого Геймитча и об участии в "Голодных играх". События будут разворачиваться через 40 лет после приквела "Голодные игры: Баллада певчих птиц и змей" и за 24 года до появления Катнис Эвердин на арене.

Премьера ленты "Голодные игры: Восход солнца на Жатве" запланирована на 20 ноября 2026 года.

Напомним, тяжелобольная звезда "Назад в будущее" впервые за пять лет появится на экране. А также Disney объявил дату премьеры 2 сезона "Перси Джексон и Олимпийцы".