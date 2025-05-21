Голодные игры Восход солнца на Жатве — Эль Фенинг получила роль Эффи Тринкет

Эль Фенинг. Фото: instagram.com/ellefanning

Американская актриса Эль Фэнниг получила роль в новой части франшизы "Голодные игры". Звезда "Малефисенты" воплотит на экране образ Эффи Тринкет.

Об этом объявили на официальной странице фильма в Instagram.

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Эль Фэнниг сыграет Эффи Тринкет

Долгое время поклонников франшизы волновал вопрос, кто же получит роль эксцентричного куратора округа 12 Эффи Тринкет в новом фильме "Голодные игры: Восход солнца на Жатве". И вот наконец создатели ленты рассекретили, что к касту присоединилась Эль Фэннинг.

27-летняя актриса сыграет молодую Эффи, которую в оригинальных фильмах воплотила на экране Элизабет Бэнкс.

События "Восхода солнца на Жатве" будут разворачиваться через 40 лет после приквела "Баллада певчих птиц и змей" и за 24 года до появления на арене игр Катнис Эвердин. В центре сюжета будет история молодого Геймитча и его участие в битве трибутов.

Премьера ленты "Голодные игры: Восход солнца на Жатве" состоится на 20 ноября 2026 года.

Как стало известно ранеек актерскому составу присоединились Джозеф Зада в роли Геймитча Абернати, Уитни Пик в роли Ленор Дав Берд, Маккенна Грейс в роли Мейсили Доннер, Джесси Племонс в роли Плутарха Гевенсби, Майя Хоук в роли Вайресс, Келвин Харрисон-младший в роли Бити, Лили Тейлор в роли Мегс, Бен Ванг в роли Вайатта, а также Молли МакКанн в роли Луэллы и Йона Белл в роли Лу Лу.

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