Брэд Питт сейчас — актер повторил культовую прическу из 90-х, фото

Брэд Питт. Фото: Reuters

Американский актер Брэд Питт удивил поклонников сменой имиджа. Звезда Голливуда вернулся к своей культовой прическе, которую носил в 90-х.

Пишет Page Six.

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Брэд Питт удивил сменой имиджа

61-летнего актера застали папарацци в Лос-Анджелесе. Знаменитость ехал за рулем своей машины по делам.

На снимках фаны увидели, что Брэд решил попрощаться со своей шевелюрой и сделал короткую стрижку. Кроме того, Питт побрил бороду.

Новый образ актера напомнил его стиль в 90-х и "нулевых". В частности, с такой прической поклонники могли видеть Питта в фильмах "11 друзей Оушена", "Бойцовский клуб" и "Мистер и Миссис Смит".

Брэд Питт в фильме "Мистер и миссис Смит". Фото: кадр из фильма

Не исключено, что и в этот раз актер решил сменить имидж ради новой роли в кино.

Напомним, Дженнифер Лопес ошеломила появлением в платье-паутине и бриллиантах на дне рождения известного композитора. А также мы писали, что девушка Тома Круза снялась в стильной фотосессии для известного глянца.