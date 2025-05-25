Брэд Питт сейчас — актер повторил культовую прическу из 90-х, фото

Снова как в 90-х — Брэд Питт вернулся к своей культовой прическе
Американский актер Брэд Питт удивил поклонников сменой имиджа. Звезда Голливуда вернулся к своей культовой прическе, которую носил в 90-х.
Пишет Page Six.
Брэд Питт удивил сменой имиджа
61-летнего актера застали папарацци в Лос-Анджелесе. Знаменитость ехал за рулем своей машины по делам.
На снимках фаны увидели, что Брэд решил попрощаться со своей шевелюрой и сделал короткую стрижку. Кроме того, Питт побрил бороду.
Новый образ актера напомнил его стиль в 90-х и "нулевых". В частности, с такой прической поклонники могли видеть Питта в фильмах "11 друзей Оушена", "Бойцовский клуб" и "Мистер и Миссис Смит".
Не исключено, что и в этот раз актер решил сменить имидж ради новой роли в кино.
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