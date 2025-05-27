Аарон Тейлор-Джонсон станет новым Джеймсом Бондом — фото

Аарон Тейлор-Джонсон. Фото: instagram.com/aarontaylorjohnson

В сети ходят слухи, что британский актер Аарон Тейлор-Джонсон станет новым Джеймсом Бондом в культовой франшизе. А все из-за контракта с компанией элитных часов Omega.

На странице бренда в Instagram объявили о подписании контракта с актером.

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На днях компания Omega сообщила, что подписала контракт о сотрудничестве со звездой "Мстителей". В соцсети Тейлор-Джонсон опубликовал фотографию, на которой позировал с часами бренда в их офисе.

Аарон Тейлор-Джонсон в часах Omega. Фото: instagram.com/aarontaylorjohnson

Сразу по сети начали распространяться слухи, что таким образом актер намекнул на то, что именно он станет новым Джеймсом Бондом. Как известно, с 1995 года каждый "агент 007" носит на запястье именно часы Omega.

К тому же, ранее также поговаривали, что 34-летний актер один из претендентов на роль Бонда в новых частях франшизы.

В комментариях поклонники уже начали поздравлять Тейлора-Джонсона с ролью. Однако пока ни актер, ни создатели "бондианы" не делали официальных заявлений.

Напомним, Брэд Питт неожиданно вернулся к своей культовой прическе из 90-х. А также стала известна дата премьеры сиквела "Дьявол носит Prada".