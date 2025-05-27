Эмили в Париже 5 сезон — Лили Коллинз и Эудженио Франческини показались в Риме

Лили Коллинз и Эудженио Франческини. Фото: instagram.com/backgrid_usa

В Риме активно продолжаются съемки нового сезона сериала "Эмили в Париже". Исполнительницу главной роли, актрису Лили Коллинз, застали на съемочной площадке вместе с коллегами.

Фото опубликовали Backgrid.

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В пятом сезоне романтического сериала события частично переносятся в итальянскую столицу. Именно в Риме сейчас продолжаются съемки новых серий "Эмили в Париже".

На днях Лили Коллинз, которая исполняет роль Эмили, и Эудженио Франческини, известного по роли Марчелло, застали во время съемок романтической сцены между героями. Актеры прогуливались за ручку на холме Авентин в своих образах.

Лили Коллинз и Эудженио Франческини на съемках "Эмили в Париже". Фото: instagram.com/backgrid_usa

Судя по фото, зрителей ждет серия с романтическим свиданием Эмили и Марчелло, во время которого итальянский бизнесмен покажет ей одну из тайных достопримечательностей Рима — замочную скважину, сквозь которую открывается вид на Собор святого Петра.

Съемки "Эмили в Париже" в Риме. Фото: instagram.com/backgrid_usa

Также в другой день папарацци застали и других актеров на съемочной площадке. Так, Коллинз и Франческини отсняли несколько совместных сцен за городом вместе с Филиппин Леруа-Болье, которая играет Сильви, и Уильямом Абади в роли Антуана.

Ожидается, что уже в середине лета съемочный процесс снова вернется в Париж. Однако все подробности создатели сериала держат в секрете.

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