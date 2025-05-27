Эмили в Париже 5 сезон — Лили Коллинз и Эудженио Франческини показались в Риме

Лили Коллинз и Эудженио Франческини застали вместе в Риме
В Риме активно продолжаются съемки нового сезона сериала "Эмили в Париже". Исполнительницу главной роли, актрису Лили Коллинз, застали на съемочной площадке вместе с коллегами.
Фото опубликовали Backgrid.
Лили Коллинз заметили с Эудженио Франческини
В пятом сезоне романтического сериала события частично переносятся в итальянскую столицу. Именно в Риме сейчас продолжаются съемки новых серий "Эмили в Париже".
На днях Лили Коллинз, которая исполняет роль Эмили, и Эудженио Франческини, известного по роли Марчелло, застали во время съемок романтической сцены между героями. Актеры прогуливались за ручку на холме Авентин в своих образах.
Судя по фото, зрителей ждет серия с романтическим свиданием Эмили и Марчелло, во время которого итальянский бизнесмен покажет ей одну из тайных достопримечательностей Рима — замочную скважину, сквозь которую открывается вид на Собор святого Петра.
Также в другой день папарацци застали и других актеров на съемочной площадке. Так, Коллинз и Франческини отсняли несколько совместных сцен за городом вместе с Филиппин Леруа-Болье, которая играет Сильви, и Уильямом Абади в роли Антуана.
Ожидается, что уже в середине лета съемочный процесс снова вернется в Париж. Однако все подробности создатели сериала держат в секрете.
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