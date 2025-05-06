Тарас Цимаблюк показав рідну сестру та пригадав смерть бабусі — фото

Тарас Цимбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Український актор Тарас Цимбалюк вперше за тривалий час показав свою сестру. Зірка "Спіймати Кайдаша" поділився рідкісним фото з рідною людиною.

Світлиною актор поділився на своїй сторінці в Instagram.

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Тарас Цимаблюк показав свою сестру

У своєму фотоблогу актор вирішив поспілкуватися з фанатами та відповісти на запитання, які їх цікавлять. Так, шанувальники запитали чи є у Тараса брати чи сестри.

У відповідь актор поділився кадром із сестрою Ольгою. На фото Цимбалюк та його сестра позували перед дзеркалом.

"Рідна сестричка — Олюся", — підписав світлину актор.

Тарас Цимбалюк із сестрою Ольгою. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Також знаменитість розповів про свою бабусю, яка пішла з життя. За словами Тараса, смерть близької людини стала для нього серйозним потрясінням, яке змусило переглянути свої погляди на життя.

"Смерть бабусі… Мій дитячий розум мусив у короткі терміни усвідомити, що я не тільки більше ніколи не зможу принести бабусі морозиво у стаканчику, яке вона обожнювала, а й ніколи не побачу її і не почую той рідний голос… Вперше зустрівся з думкою, що треба цінувати людей поруч, які спрямовують нам свої непідробні емоції… Кажіть, що вагаєтеся сказати, зараз, бо потім може не бути можливості", — поділився Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк розповів про втрату бабусі. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Нагадаємо, інсайдер розсекретив гонорар Тараса Цимаблюка за участь у шоу "Холостяк".

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