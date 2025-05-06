Тарас Цимаблюк показал родную сестру и вспомнил смерть бабушки — фото

Тарас Цимбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Украинский актер Тарас Цимбалюк впервые за долгое время показал свою сестру. Звезда "Поймать Кайдаша" поделился редким фото с родным человеком.

Фотографией актер поделился на своей странице в Instagram.

Реклама

Читайте также:

Тарас Цимаблюк показал свою сестру

В своем фотоблоге актер решил пообщаться с фанатами и ответить на вопросы, которые их интересуют. Так, поклонники спросили есть ли у Тараса братья или сестры.

В ответ актер поделился кадром с сестрой Ольгой. На фото Цимбалюк и его сестра позировали перед зеркалом.

"Родная сестричка — Олюся", — подписал фотографию актер.

Тарас Цимбалюк с сестрой Ольгой. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Также знаменитость рассказал о своей бабушке, которая ушла из жизни. По словам Тараса, смерть близкого человека стала для него серьезным потрясением, которое заставило пересмотреть свои взгляды на жизнь.

"Смерть бабушки... Мой детский ум должен был в короткие сроки осознать, что я не только больше никогда не смогу принести бабушке мороженое в стаканчике, которое она обожала, но и никогда не увижу ее и не услышу тот родной голос... Впервые встретился с мыслью, что надо ценить людей рядом, которые направляют нам свои неподдельные эмоции... Говорите, что сомневаетесь сказать, сейчас, потому что потом может не быть возможности", — поделился Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк рассказал о потере бабушки. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Напомним, инсайдер рассекретил гонорар Тараса Цимаблюка за участие в шоу "Холостяк".

А также мы писали, что Брэдли Купер впервые подтвердил роман с известной моделью и показался с ней на совместном фото.