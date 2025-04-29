Холостяк Тарас Цимбалюк отримає гонорар за участь у шоу — фото

Тарас Цимбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Український актор Тарас Цимбалюк здивував шанувальників тим, що став новим "Холостяком" країни. За свою участь у романтичному реаліті зірка кіно отримає чималий гонорар.

Про це розповіли інсайдери Telegram-каналу "Злива".

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35-річний зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" у новому сезоні шоу буде шукати свою другу половинку на романтичному проєкті. Знімальний процес має розпочатися вже влітку, а наразі тривають кастинги для учасниць.

За словами інсайдерів, актор став одним із небагатьох головних героїв шоу, який за свою участь отримає грошову винагороду. І сума буде немаленька.

Так, подейкують, що Цимбалюку виплатять один мільйон гривень за те, що він буде "будувати" кохання на очах у глядачів.

Актор Тарас Цимбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Зазначимо, що ще до початку знімань навколо "холостяка" вже з'явилося чимало скандалів. Так, Тараса Цимбалюка заскочили з відомою акторкою на прогулянці за ручки. А також актор відреагував на чутки про те, що вперше стане батьком.