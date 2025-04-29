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Цимбалюк получит миллион за участие в "Холостяке" — инсайдер

29 апреля 2025 12:18
Мария Коваленко - Редактор
Холостяк Тарас Цимбалюк получит гонорар за участие в шоу - фото
Тарас Цимбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk
Мария Коваленко - Редактор

Украинский актер Тарас Цимбалюк удивил поклонников тем, что стал новым "Холостяком" страны. За свое участие в романтическом реалити звезда кино получит немалый гонорар.

Об этом рассказали инсайдеры Telegram-канала "Злива".

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35-летний звезда сериала "Поймать Кайдаша" в новом сезоне шоу будет искать свою вторую половинку на романтическом проекте. Съемочный процесс должен начаться уже летом, а сейчас продолжаются кастинги для участниц.

По словам инсайдеров, актер стал одним из немногих главных героев шоу, который за свое участие получит денежное вознаграждение. И сумма будет немаленькая.

Так, поговаривают, что Цимбалюку выплатят один миллион гривен за то, что он будет "строить" любовь на глазах у зрителей.

Український актор Тарас Цимбалюк - фото
Актер Тарас Цимбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Отметим, что еще до начала съемок вокруг "холостяка" уже появилось немало скандалов. Так, Тараса Цимбалюка застали с известной актрисой на прогулке за ручки. А также актер отреагировал на слухи о том, что впервые станет отцом.

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