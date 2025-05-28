Тарас Цимбалюк и Александр Рудинский позировали обнаженными — фото

Тарас Цимбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Украинские актеры Тарас Цимбалюк и Александр Рудинский удивили фанов совместным фото. Звезды кино показали подкачанные торсы в одном лишь нижнем белье.

Фотография появилась в Instagram.

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Поклонников удивило новое фото актеров вместе. В кадре Рудинский и Цимбалюк позировали в одном лишь нижнем белье, прикрывшись горшками с цветами.

Тарас Цимбалюк и Александр Рудинский. Фото: instagram.com/novy_se.reals.fan

Таким неожиданным образом звезды анонсировали новый комедийный сериал "Семья по воскресеньям", который совсем скоро выйдет на экраны.

Также в сериале приняли участие Остап Ступка, Виталина Библив, Мария Стопник, Евгений Лесничий, Анастасия Иванюк и Ксения Вертинская. Ожидается, что премьера комедии состоится осенью 2025 года.

Напомним, звезд "Эмили в Париже" заскочили вместе в Риме. А также мы писали, кто главный претендент на роль Джеймса Бонда в новых фильмах.