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Цимбалюк и Рудинский посветили торсами на неожиданном фото

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Дата публикации 28 мая 2025 17:42
Тарас Цимбалюк и Александр Рудинский позировали обнаженными — фото
Тарас Цимбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Украинские актеры Тарас Цимбалюк и Александр Рудинский удивили фанов совместным фото. Звезды кино показали подкачанные торсы в одном лишь нижнем белье.

Фотография появилась в Instagram.

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Поклонников удивило новое фото актеров вместе. В кадре Рудинский и Цимбалюк позировали в одном лишь нижнем белье, прикрывшись горшками с цветами.

Тарас Цимбалюк та Олександр Рудинський - фото
Тарас Цимбалюк и Александр Рудинский. Фото: instagram.com/novy_se.reals.fan

Таким неожиданным образом звезды анонсировали новый комедийный сериал "Семья по воскресеньям", который совсем скоро выйдет на экраны.

Также в сериале приняли участие Остап Ступка, Виталина Библив, Мария Стопник, Евгений Лесничий, Анастасия Иванюк и Ксения Вертинская. Ожидается, что премьера комедии состоится осенью 2025 года.

Напомним, звезд "Эмили в Париже" заскочили вместе в Риме. А также мы писали, кто главный претендент на роль Джеймса Бонда в новых фильмах.

сериал соцсети Тарас Цымбалюк актеры украинские звезды
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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