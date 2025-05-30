Брэд Питт впервые высказался о разводе с Анджелиной Джоли — фото

Брэд Питт. Фото: Wikipedia

Голливудский актер Брэд Питт нарушил молчание относительно развода с актрисой Анджелиной Джоли. Звезда "Бойцовского клуба" впервые поделился чувствами после восьмилетней судебной тяжбы.

На вопрос о разрыве актер ответил в интервью GQ.

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У Питта поинтересовались, почувствовал ли он облегчение после того, как суд вынес окончательное решение по их разводу с Джоли.

"Нет, я не думаю, что это было чем-то серьезным. Просто что-то, что должно было осуществиться. Юридически", — высказался Питт.

Брэд Питт и Анджелина Джоли. Фото: Reuters

Отметим, что бывшие супруги пытались 8 лет урегулировать споры относительно финансов и опеки над шестью детьми. Окончательное решение суд вынес в декабре 2024 года.

Питт и Анджелина имеют трех названных и трех биологических общих детей — 23-летнего Мэддокса, 21-летнего Пакса, 20-летнюю Захару, 19-летнюю Шайло и 16-летних близнецов Нокс и Вивьен.

Однако ни один из детей пока не поддерживает общение с актером после расставания пары в 2016 году. И хотя, по словам инсайдеров Питт очень скучает по детям и хотел бы восстановить их отношения, потомки поддержали сторону Джоли.

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