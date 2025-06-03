Анна Сагайдачна показала свого чоловіка та дітей — фото

Зірка "Кріпосної" замилувала кадрами з чоловіком і двома дітьми
Українська акторка Анна Сагайдачна відсвяткувала свій день народження. Зірка серіалу "Кріпосна" поділилася радісними митями зі свого свята з підписниками.
На своїй сторінці в Instagram акторка опублікувала кадри з події.
Анна Сагайдачна відсвяткувала 36-річчя і показала родину
1 червня зірці кіно виповнилося 36 років. З нагоди свята Анна зібрала рідних та друзів на святкування. Акторка отримала від близьких велику кількість квітів та подарунків.
"Я ніколи не дякувала собі. Ніколи. Ні за що. А цього року хочу. Подякувати. Собі. Тій маленький дівчинці всередині мене, яка продовжує любити і вірити", — написала Сагайдачна.
На щасливих кадрах Анна вперше за тривалий час показалася одразу із двома дітьми — 5-річним сином Тимуром та 5-місячною донькою Мірою.
Також акторка поділилася рідкісним кадром зі своїм чоловіком, якого вона приховує від публіки. Сагайдачна показала батька своєї доньки зі спини під час прогулянки.
Нагадаємо, Ольга Сумська показала, який вигляд мала у 16 років. А також ми писали, що 37-річна зірка "Місія неможлива" чекає первістка.
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