Анна Сагайдачна показала свого чоловіка та дітей — фото

Анна Сагайдачна. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Українська акторка Анна Сагайдачна відсвяткувала свій день народження. Зірка серіалу "Кріпосна" поділилася радісними митями зі свого свята з підписниками.

На своїй сторінці в Instagram акторка опублікувала кадри з події.

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1 червня зірці кіно виповнилося 36 років. З нагоди свята Анна зібрала рідних та друзів на святкування. Акторка отримала від близьких велику кількість квітів та подарунків.

"Я ніколи не дякувала собі. Ніколи. Ні за що. А цього року хочу. Подякувати. Собі. Тій маленький дівчинці всередині мене, яка продовжує любити і вірити", — написала Сагайдачна.

Акторка Анна Сагайдачна. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

На щасливих кадрах Анна вперше за тривалий час показалася одразу із двома дітьми — 5-річним сином Тимуром та 5-місячною донькою Мірою.

Анна Сагайдачна з дітьми. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Також акторка поділилася рідкісним кадром зі своїм чоловіком, якого вона приховує від публіки. Сагайдачна показала батька своєї доньки зі спини під час прогулянки.

Анна Сагайдачна зі своїм чоловіком. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

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