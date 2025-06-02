Ольга Сумська у дитинстві та зараз — як знімилася акторка — фото

Ольга Сумська. Фото: instagram.com/olgasumska

Українська акторка Ольга Сумська поділилася із шанувальниками спогадами з юності. Зірка кіно показала, який вигляд мала 42 роки тому.

Архівним фото акторка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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У своєму фотоблогу артистка поділилася архівною чорно-білою світлиною, яку колись зробив її тато. У кадрі 16-річна Сумська позувала біля фонтану в рідному місті Полтава.

"Полтава… Біля театру ім. Гоголя. Мені 16 років… Фотографував тато", — написала зірка.

Ольга Сумська в 16 років. Фото: instagram.com/olgasumska

Днями акторка побувала у місті свого дитинства із гастролями та повторила фото із різницею у 42 роки.

"На тому ж місці сьогодні. Тільки фонтан не працює. То, може, полагодять і буде радувати полтавчан, як і раніше! Сподіваємося!" — додала Сумська.

Ольга Сумська повторила дитяче фото. Фото: instagram.com/olgasumska

Нагадаємо, зірка фільму "Місія неможлива" оголосила про вагітність та показала округлий животик. А також відома українська акторка вперше розповіла про боротьбу з онкологією.