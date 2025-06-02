Ольга Сумская в детстве и сейчас — как снялась актриса — фото

Ольга Сумская. Фото: instagram.com/olgasumska

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась с поклонниками воспоминаниями из юности. Звезда кино показала, как выглядела 42 года назад.

Архивным фото актриса поделилась на своей странице в Instagram.

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В своем фотоблоге артистка поделилась архивной черно-белой фотографией, которую когда-то сделал ее папа. В кадре 16-летняя Сумская позировала возле фонтана в родном городе Полтава.

"Полтава... Возле театра им. Гоголя. Мне 16 лет... Фотографировал папа", — написала звезда.

Ольга Сумская в 16 лет. Фото: instagram.com/olgasumska

На днях актриса побывала в городе своего детства с гастролями и повторила фото с разницей в 42 года.

"На том же месте сегодня. Только фонтан не работает. Так, может, починят и будет радовать полтавчан, как и раньше! Надеемся!" — добавила Сумская.

Ольга Сумская повторила детское фото. Фото: instagram.com/olgasumska

Напомним, звезда фильма "Миссия невыполнима" объявила о беременности и показала округлый животик. А также известная украинская актриса впервые рассказала о борьбе с онкологией.