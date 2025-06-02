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Зірка фільму "Місія неможлива" вагітна первістком

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Дата публікації: 2 червня 2025 11:29
Ванесса Крібі вагітна первістком — фото
Ванесса Кірбі. Фото: instagram.com/vanessa__kirby

Англійська акторка Ванесса Кірбі вагітна. Зірка фільмів "Місія нездійснена" та "Фантастична четвірка: Перші кроки" чекає на первістка.

Про поповнення в родині акторка оголосила на прем'єрі фільму.

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Ванесса Кірбі вагітна первістком

37-річна знаменитість з'явилася на Comic Con Experience Mexico на презентації фільму "Фантастична четвірка: Перші кроки", у якій вона виконала одну з головних ролей. Для заходу Кірбі обрала зелену блискучу сукню, яка вдало підкреслила її вже помітно округлий животик.

Акторка чекає первістка від американського спортсмена Пола Рабіля. Про стосунки пари стало відомо у жовтні 2022 року, але лише у листопаді 2023 року Ванесса та Пол офіційно оголосили про свої стосунки. У грудні минулого року спортсмен освідчився акторці.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, Віталіна Біблів вперше показала свого чоловіка після одруження. А також Бред Пітт вперше прокоментував важке розлучення з Анджеліною Джолі.

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Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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