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Звезда фильма "Миссия невыполнима" беременна первенцем

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Дата публикации 2 июня 2025 11:29
Ванесса Криби беременна первенцем - фото
Ванесса Кирби. Фото: instagram.com/vanessa__kirby

Английская актриса Ванесса Кирби беременна. Звезда фильмов "Миссия невыполнима" и "Фантастическая четверка: Первые шаги" ждет первенца.

О пополнении в семье актриса объявила на премьере фильма.

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Ванесса Кирби беременна первенцем

37-летняя знаменитость появилась на Comic Con Experience Mexico на презентации фильма "Фантастическая четверка: Первые шаги", в которой она исполнила одну из главных ролей. Для мероприятия Кирби выбрала зеленое блестящее платье, которое удачно подчеркнуло ее уже заметно округлившийся животик.

Актриса ждет первенца от американского спортсмена Пола Рабиля. Об отношениях пары стало известно в октябре 2022 года, но только в ноябре 2023 года Ванесса и Пол официально объявили о своих отношениях. В декабре прошлого года спортсмен сделал актрисе предложение.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, Виталина Библив впервые показала своего мужа после женитьбы. А также Брэд Питт впервые прокомментировал тяжелый развод с Анджелиной Джоли.

дети беременность зарубежные звезды актриса Премьера
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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