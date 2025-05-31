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Віталіна Біблів вперше показалася зі своїм чоловіком — фото

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Дата публікації: 31 травня 2025 12:58
Віталіна Біблів вперше показала свого чоловіка — фото
Віталіна Біблів. Фото: instagram.com/vitalinabibliv

Українська акторка Віталіна Біблів вперше після весілля показала свого чоловіка. Зірка серіалу "Будиночок на щастя" привітала коханого з днем народження.

Світлину акторка опублікувала в Instagram.

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Віталіна Біблів показала свого чоловіка

У своєму фотоблогу акторка поділилася спільним фото зі своїм чоловіком. У кадрі Біблів та її чоловік стояли спинами до камери та трималися за руки на тлі морського пейзажу. В підписі до фото акторка зворушливо звернулася до коханого та привітала його з днем народження.

"З Днем Народження, мій Янгол-Охоронець", — написала Біблів.

Віталіна Біблів вперше показал свого чоловіка - фото
Віталіна Біблів зі своїм чоловіком. Фото: instagram.com/vitalinabibliv

А також акторка розсекретила ім'я свого обранця, відмітивши його на фото. Чоловіка акторки звуть Володимир Садовничий. Він також працює у кіно та займається фотографією.

Нагадаємо, у квітні 44-річна акторка вперше зізналася, що вийшла заміж під час повномасштабної війни. Однак тривалий час тривала у секреті ім'я свого обранця та подробиці їхніх стосунків.

Раніше ми писали, що "холостяк" Тарас Цимбалюк пристрасно поцілував відому співачку на сцені.

А також Бред Пітт вперше прокоментував розлучення з Анджеліною Джолі.

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Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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