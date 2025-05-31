Виталина Библив впервые показала своего мужа — фото

Виталина Библив. Фото: instagram.com/vitalinabibliv

Украинская актриса Виталина Библив впервые после свадьбы показала своего мужа. Звезда сериала "Домик на счастье" поздравила любимого с днем рождения.

Фотографию актриса опубликовала в Instagram.

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Виталина Библив показала своего мужа

В своем фотоблоге актриса поделилась совместным фото со своим мужем. В кадре Библив и ее муж стояли спинами к камере и держались за руки на фоне морского пейзажа. В подписи к фото актриса трогательно обратилась к любимому и поздравила его с днем рождения.

"С Днем Рождения, мой Ангел-Хранитель", — написала Библив.

Виталина Библив со своим мужем. Фото: instagram.com/vitalinabibliv

А также актриса рассекретила имя своего избранника, отметив его на фото. Мужа актрисы зовут Владимир Садовничий. Он также работает в кино и занимается фотографией.

Напомним, в апреле 44-летняя актриса впервые призналась, что вышла замуж во время полномасштабной войны. Однако долгое время держала в секрете имя своего избранника и подробности их отношений.

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