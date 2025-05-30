Тарас Цимбалюк і Злата Огнєвіч поцілувалися на сцені — відео

Тарас Цимбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Український актор Тарас Цимбалюк та співачка Злата Огнєвіч показали пристрасні почуття. Зірки поцілувалися на сцені театру під час спільної вистави.

Відео з постановки актор опублікував у Instagram.

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Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" та співачка злилися у ніжному поцілунку на очах у десятків глядачів.

Романтична сцена стала частиною вистави "Основний інстинкт", в якому зірки грають закохану пару. У залі глядачі підтримали Тараса та Злату бурхливими оплесками, а у соцмережах залишили компліменти та подяку артистам за таким чуттєвий момент.

Окрім того, у мережі шанувальники зауважили, що Цимбалюк та Огнєвіч дуже пасують одне одному на сцені та порадили артистам придивитися одне до одного. Тим паче, що актор став новим героєм шоу "Холостяк", а співачка також шукала кохання у "Холостячці".

"Оце була б дійсно гарна пара".

"Коли Холостяк і Холостячка нарешті зустрілися".

"Не треба брати участь в "Холостяку" і "Холостячці". Здається, що вже зустрілися".

"Дівчата, розходимося, "Холостяка" не буде".

Тарас Цимбалюк і Злата Огнєвіч у виставі "Основний інстинкт". Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Нагадаємо, акторка Олена Світлицька, яка також грає у виставі "Основний інстинкт", прокоментувала чутки про роман з Тарасом Цимбалюком.

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