Тарас Цимбалюк і Злата Огнєвіч поцілувалися на сцені — відео

"Холостяк" Тарас Цимбалюк палко поцілувався з відомою співачкою
Український актор Тарас Цимбалюк та співачка Злата Огнєвіч показали пристрасні почуття. Зірки поцілувалися на сцені театру під час спільної вистави.
Відео з постановки актор опублікував у Instagram.
Тарас Цимбалюк поцілував Злату Огнєвіч
Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" та співачка злилися у ніжному поцілунку на очах у десятків глядачів.
Романтична сцена стала частиною вистави "Основний інстинкт", в якому зірки грають закохану пару. У залі глядачі підтримали Тараса та Злату бурхливими оплесками, а у соцмережах залишили компліменти та подяку артистам за таким чуттєвий момент.
Окрім того, у мережі шанувальники зауважили, що Цимбалюк та Огнєвіч дуже пасують одне одному на сцені та порадили артистам придивитися одне до одного. Тим паче, що актор став новим героєм шоу "Холостяк", а співачка також шукала кохання у "Холостячці".
"Оце була б дійсно гарна пара".
"Коли Холостяк і Холостячка нарешті зустрілися".
"Не треба брати участь в "Холостяку" і "Холостячці". Здається, що вже зустрілися".
"Дівчата, розходимося, "Холостяка" не буде".
Нагадаємо, акторка Олена Світлицька, яка також грає у виставі "Основний інстинкт", прокоментувала чутки про роман з Тарасом Цимбалюком.
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