Тарас Цимбалюк и Злата Огневич поцеловались на сцене — видео

Холостяк Тарас Цимбалюк страстно поцеловался с известной певицей
Украинский актер Тарас Цимбалюк и певица Злата Огневич показали страстные чувства. Звезды поцеловались на сцене театра во время совместного спектакля.
Видео с постановки актер опубликовал в Instagram.
Тарас Цимбалюк поцеловал Злату Огневич
Звезда сериала "Поймать Кайдаша" и певица слились в нежном поцелуе на глазах у десятков зрителей.
Романтическая сцена стала частью спектакля "Основной инстинкт", в котором звезды играют влюбленную пару. В зале зрители поддержали Тараса и Злату бурными аплодисментами, а в соцсетях оставили комплименты и благодарность артистам за такой чувственный момент.
Кроме того, в сети поклонники отметили, что Цимбалюк и Огневич очень подходят друг другу на сцене и посоветовали артистам присмотреться друг к другу. Тем более, что актер стал новым героем шоу "Холостяк", а певица также искала любовь в "Холостячке".
"Вот это была бы действительно хорошая пара".
"Когда Холостяк и Холостячка наконец-то встретились".
"Не надо участвовать в "Холостяке" и "Холостячке". Кажется, что уже встретились".
"Девочки, расходимся, "Холостяка" не будет".
Напомним, актриса Елена Светлицкая, которая также играет в спектакле "Основной инстинкт", прокомментировала слухи о романе с Тарасом Цимбалюком.
А также мы писали, что Брэд Питт впервые высказался о разводе с Анджелиной Джоли.
Читайте Новини.LIVE!