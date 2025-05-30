Тарас Цимбалюк и Злата Огневич поцеловались на сцене — видео

Тарас Цимбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Украинский актер Тарас Цимбалюк и певица Злата Огневич показали страстные чувства. Звезды поцеловались на сцене театра во время совместного спектакля.

Видео с постановки актер опубликовал в Instagram.

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Тарас Цимбалюк поцеловал Злату Огневич

Звезда сериала "Поймать Кайдаша" и певица слились в нежном поцелуе на глазах у десятков зрителей.

Романтическая сцена стала частью спектакля "Основной инстинкт", в котором звезды играют влюбленную пару. В зале зрители поддержали Тараса и Злату бурными аплодисментами, а в соцсетях оставили комплименты и благодарность артистам за такой чувственный момент.

Кроме того, в сети поклонники отметили, что Цимбалюк и Огневич очень подходят друг другу на сцене и посоветовали артистам присмотреться друг к другу. Тем более, что актер стал новым героем шоу "Холостяк", а певица также искала любовь в "Холостячке".

"Вот это была бы действительно хорошая пара".

"Когда Холостяк и Холостячка наконец-то встретились".

"Не надо участвовать в "Холостяке" и "Холостячке". Кажется, что уже встретились".

"Девочки, расходимся, "Холостяка" не будет".

Тарас Цимбалюк и Злата Огневич в спектакле "Основной инстинкт". Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Напомним, актриса Елена Светлицкая, которая также играет в спектакле "Основной инстинкт", прокомментировала слухи о романе с Тарасом Цимбалюком.

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