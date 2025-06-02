Катерина Вишнева вперше розповіла про онкологію — фото

Катерина Вишнева. Фото: instagram.com/viviwenka

Українська акторка Катерина "Вишня" Вишнева вперше розповіла про свою боротьбу із важкою хворобою. Зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" перенесла три операції.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк.

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Акторка вперше зізналася, що вже 14 років є пацієнткою онкологічного центру. 2011 року в знаменитості діагностували проблеми, пов'язані із мамологією, та виявили пухлини. Відтоді Катерина перенесла три операції.

"Мені до всього мого досвіду не вистачало ще три операції, які були в мене в онкологічному центрі. Онкологія на межі, вона не встигла. Тричі вже. Востаннє — це було 13 пухлин. Це пов'язано з мамологією — груди. Вперше це було в 2011 році, далі 2023-й у жовтні та 2024-й у лютому", — розповіла акторка.

Катерина "Вишня" Вишнева. Фото: instagram.com/viviwenka

Попереду на Катерину чекає ще одна операція, тож вона постійно буває на обстежені в лікарів. Після чергового хірургічного втручання акторка замислюється над видаленням молочних залоз, аби уникнути жахливих наслідків та зупинити хворобу.

"Молочні залози я не видалила. Я не можу, бо там ще йдуть процеси. На мене попереду чекає ще одна операція. Коли процес розвитку зупиниться, тоді вже стоїть питання про видалення та встановлення імплантів, бо це стосується виживання. Не хочеться щомісяця моніторити, що там і на скільки міліметрів виросло", — поділилася Катерина.

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