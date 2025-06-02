Екатерина Вишневая впервые рассказала об онкологии — фото

Известная украинская актриса впервые рассказала о тяжелой болезни
Украинская актриса Екатерина "Вишня" Вишневая впервые рассказала о своей борьбе с тяжелой болезнью. Звезда сериала "Моя любимая Страшко" перенесла три операции.
Об этом она рассказала в интервью Алине Доротюк.
Екатерина Вишневая рассказала о своем диагнозе
Актриса впервые призналась, что уже 14 лет является пациенткой онкологического центра. В 2011 году у знаменитости диагностировали проблемы, связанные с маммологией, и обнаружили опухоли. С тех пор Екатерина перенесла три операции.
"Мне ко всему моему опыту не хватало еще три операции, которые были у меня в онкологическом центре. Онкология на грани, она не успела. Трижды уже. Последний раз — это было 13 опухолей. Это связано с маммологией — грудь. Впервые это было в 2011 году, далее 2023-й в октябре и 2024-й в феврале", — рассказала актриса.
Впереди Екатерину ждет еще одна операция, поэтому она постоянно бывает на обследовании у врачей. После очередного хирургического вмешательства, актриса задумывается над удалением молочных желез, чтобы избежать ужасных последствий и остановить болезнь.
"Молочные железы я не удалила. Я не могу, потому что там еще идут процессы. Меня впереди ждет еще одна операция. Когда процесс развития остановится, тогда уже стоит вопрос об удалении и установке имплантов, потому что это касается выживания. Не хочется ежемесячно мониторить, что там и на сколько миллиметров выросло", — поделилась Екатерина.
Напомним, Том Харди рассказал о серьезных проблемах со здоровьем. А также звезда "Назад в будущее" впервые за 5 лет появится на экранах на фоне неизлечимой болезни.
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