Хвороба Катерини Тишкевич — акторка розповіла про свій стан здоров'я

Катерина Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Українська акторка Катерина Тишкевич розповіла, як почувається на тлі важкої хвороби. Протягом трьох років зірка "Жіночого лікаря" відчувала постійний головний біль.

Про своє самопочуття знаменитість розповіла у коментарі Oboz.ua.

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30-річна акторка багато років боролася із важкими головними болями, через які залишила знімання в кіно. Але зараз, за словами Катерини, вона нарешті почувається краще та навіть відмовилася від вживання ліків.

"В мене дуже позитивна динаміка. Я поборола головні болі, не так давно зовсім перестала приймати ліки. Але лишаються питання неприємних відчуттів у голові, бо мала великий досвід прийому медикаментів — антидепресантів, протитривожних препаратів, тому організму треба прийти до тями", — розповіла Тишкевич.

Акторка Катерина Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Поки ще акторка набирається сил після терапії, але дуже скучила за роботою та готова повернутися на знімальний майдайчик, але поки що на другорядні ролі.

"Поки уникаю роботи на знімальному майданчику. Проте озвучила нещодавно дружнім продакшенам, що готова виходити на майданчик, але не на головні ролі. Вже відчуваю в собі сили пробувати, дуже скучила за професією", — поділилася акторка.

Нагадаємо, Катерина Тишкевич відреагувала на те, що в Росії показали фільм з нею та іншими українськими акторами.

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