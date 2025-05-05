Болезнь Екатерины Тышкевич — актриса рассказала о своем состоянии здоровья

Екатерина Тышкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Украинская актриса Екатерина Тышкевич рассказала, как чувствует себя на фоне тяжелой болезни. В течение трех лет звезда "Женского доктора" испытывала постоянную головную боль.

О своем самочувствии знаменитость рассказала в комментарии Oboz.ua.

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30-летняя актриса много лет боролась с тяжелыми головными болями, из-за которых оставила съемки в кино. Но сейчас, по словам Екатерины, она наконец чувствует себя лучше и даже отказалась от употребления лекарств.

"У меня очень положительная динамика. Я поборола головные боли, не так давно совсем перестала принимать лекарства. Но остаются вопросы неприятных ощущений в голове, потому что имела большой опыт приема медикаментов — антидепрессантов, противотревожных препаратов, поэтому организму надо прийти в себя", — рассказала Тышкевич.

Актриса Екатерина Тышкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Пока еще актриса набирается сил после терапии, но очень соскучилась по работе и готова вернуться на съемочную площадку, но пока на второстепенные роли.

"Пока избегаю работы на съемочной площадке. Однако озвучила недавно дружественным продакшенам, что готова выходить на площадку, но не на главные роли. Уже чувствую в себе силы пробовать, очень соскучилась по профессии", — поделилась актриса.

Напомним, Екатерина Тышкевич отреагировала на то, что в России показали фильм с ней и другими украинскими актерами.

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