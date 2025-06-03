Анна Сагайдачная показала своего мужа и детей - фото

Анна Сагайдачная. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Украинская актриса Анна Сагайдачная отпраздновала свой день рождения. Звезда сериала "Крепостная" поделилась радостными мгновениями со своего праздника с подписчиками.

На своей странице в Instagram актриса опубликовала кадры с события.

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1 июня звезде кино исполнилось 36 лет. По случаю праздника Анна собрала родных и друзей на празднование. Актриса получила от близких большое количество цветов и подарков.

"Я никогда не благодарила себя. Никогда. Ни за что. А в этом году хочу. Поблагодарить. Себя. Ту маленькую девочку внутри меня, которая продолжает любить и верить", — написала Сагайдачная.

Актриса Анна Сагайдачная. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

На счастливых кадрах Анна впервые за долгое время показалась сразу с двумя детьми — 5-летним сыном Тимуром и 5-месячной дочкой Мирой.

Анна Сагайдачная с детьми. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Также актриса поделилась редким кадром со своим мужем, которого она скрывает от публики. Сагайдачная показала отца своей дочери со спины во время прогулки.

Анна Сагайдачная со своим супругом. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Напомним, Ольга Сумская показала, как выглядела в 16 лет. А также мы писали, что 37-летняя звезда "Миссия невыполнима" ждет первенца.