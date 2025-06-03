Анна Сагайдачная показала своего мужа и детей - фото

Звезда "Крепостной" умилила кадрами с мужем и двумя детьми
Украинская актриса Анна Сагайдачная отпраздновала свой день рождения. Звезда сериала "Крепостная" поделилась радостными мгновениями со своего праздника с подписчиками.
На своей странице в Instagram актриса опубликовала кадры с события.
Анна Сагайдачная отпраздновала 36-летие и показала семью
1 июня звезде кино исполнилось 36 лет. По случаю праздника Анна собрала родных и друзей на празднование. Актриса получила от близких большое количество цветов и подарков.
"Я никогда не благодарила себя. Никогда. Ни за что. А в этом году хочу. Поблагодарить. Себя. Ту маленькую девочку внутри меня, которая продолжает любить и верить", — написала Сагайдачная.
На счастливых кадрах Анна впервые за долгое время показалась сразу с двумя детьми — 5-летним сыном Тимуром и 5-месячной дочкой Мирой.
Также актриса поделилась редким кадром со своим мужем, которого она скрывает от публики. Сагайдачная показала отца своей дочери со спины во время прогулки.
Напомним, Ольга Сумская показала, как выглядела в 16 лет. А также мы писали, что 37-летняя звезда "Миссия невыполнима" ждет первенца.
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