Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли сменила имя — фото

Брэд Питт и Анджелина Джоли. Фото: Reuters

Дочь бывших голливудских супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта решила сменить имя. После отказа от фамилии отца Шайло называет себя по-другому.

Об этом пишет издание People.

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Дочь Питта и Джоли сменила имя

19-летняя Шайло в прошлом году официально отказалась от двойной фамилии Джоли-Питт — девушка убрала вторую часть с фамилией отца. Однако на этом дочь звездных родителей не остановилась.

Недавно Шайло стала поставновницей танцевального номера для певицы Luella на презентации новой коллекции дизайнера Изабель Марант. В пресс-релизе события девушка попросила отметить себя под новым именем — Ши Джоли.

Напомним, недавно Брэд Питт впервые прокомментировал развод с Анджелиной Джоли после восьми лет судебной тяжбы.

А также мы писали, что звезда "Крепостной" показала двоих детей и мужа на семейных кадрах.