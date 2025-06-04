Анджеліні Джолі — 50 — найкращі фільми з акторкою

Анджеліна Джолі у фільмі "Містер і Місіс Сміт". Фото: IMDb

Сьогодні, 4 червня, американська акторка Анджеліна Джолі святкує своє 50-річчя. За роки своєї кар'єри вона стала справжньою іконою Голлівуду та зіграла десятки успішних ролей.

На честь дня народження знаменитості Новини.LIVE згадує 5 найкращих фільмів з нею, які підкорили глядачів та критиків.

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Джіа (1998)

Анджеліна втілила на екрані американську супермодель Джію Марії Каранджі. Сюжет розповідає непросту та драматичну історію життя першої супермоделі у світі. За свою роль Джолі отримала "Золотий глобус" та Премію Гільдії кіноакторів США.

Містер та Місіс Сміт (2005)

Одна із найяскравіших ролей Анджеліни, яка стала знаковою не лише для її кар'єри, а й для особистого життя. У фільмі акторка та її ексчоловік Бред Пітт зіграли двох спецагентів, які не підозрюють, що працюють по різні боки барикад.

Могутнє серце (2007)

У цьому драматичному байопіку Джолі грає дружину американського журналіста Данієля Перла, якого викрали у Пакистані 2002 року. Емоційна та правдива гра — одна з найсильніших у фільмографії акторки, на думку багатьох критиків.

Підміна (2008)

Історична драма, в основі якої лежать події, відомі як Вайнвілльські вбивства. Джолі зіграла матір, яка намагається знайти зниклого сина. Коли поліція намагається видати іншого хлопчика за її дитину, вона починає власне розслідування. Ця роль викликала захоплення у критиків завдяки емоційній глибині та драматичній напрузі.

Чаклунка (2014)

Зворушлива екранізація казки про принцесу Аврору здобула нових сенсів, адже розповідає історію від імені чаклунки Малефісенти. Джолі повністю переосмислила класичний образ злої феї, зробивши її багатовимірною, трагічною та людяною.

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