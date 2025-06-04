Анджелине Джоли — 50 — лучшие фильмы с актрисой

Анджелина Джоли в фильме "Мистер и Миссис Смит". Фото: IMDb

Сегодня, 4 июня, американская актриса Анджелина Джоли празднует свое 50-летие. За годы своей карьеры она стала настоящей иконой Голливуда и сыграла десятки успешных ролей.

В честь дня рождения знаменитости Новини.LIVE вспоминает 5 лучших фильмов с ней, которые покорили зрителей и критиков.

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Джиа (1998)

Анджелина воплотила на экране американскую супермодель Джию Марии Каранджи. Сюжет рассказывает непростую и драматическую историю жизни первой супермодели в мире. За свою роль Джоли получила "Золотой глобус" и Премию Гильдии киноактеров США.

Мистер и Миссис Смит (2005)

Одна из самых ярких ролей Анджелины, которая стала знаковой не только для ее карьеры, но и для личной жизни. В фильме актриса и ее экс-супруг Брэд Питт сыграли двух спецагентов, которые не подозревают, что работают по разные стороны баррикад.

Могучее сердце (2007)

В этом драматическом байопике Джоли играет жену американского журналиста Даниэля Перла, которого похитили в Пакистане в 2002 году. Эмоциональная и правдивая игра — одна из самых сильных в фильмографии актрисы, по мнению многих критиков.

Подмена (2008)

Историческая драма, в основе которой лежат события, известные как Уайнвилльские убийства. Джоли сыграла мать, которая пытается найти пропавшего сына. Когда полиция пытается выдать другого мальчика за ее ребенка, она начинает собственное расследование. Эта роль вызвала восхищение у критиков благодаря эмоциональной глубине и драматическому напряжению.

Малефисента (2014)

Трогательная экранизация сказки о принцессе Авроре получила новые смыслы, ведь рассказывает историю от имени колдуньи Малефисенты. Джоли полностью переосмыслила классический образ злой феи, сделав ее многомерной, трагической и человечной.

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