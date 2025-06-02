Кращі костюмовані серіали 2025 року — що подивитися ввечері

Серіал "Гепард". Фото: Netflix

Якщо ви полюбляєте історичні драми з розкішними костюмами та інтригуючими сюжетами, ці нові серіали саме для вас. У них є все — політичні змови, заборонене кохання, боротьба за владу та яскраве відтворення різних епох.

Новини.LIVE ділиться добіркою для вечірнього перегляду.

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Гепард

Рід князя Дона Фабріціо Корбері десятиліттями панував над сицилійськими землями, але коли Італію охоплю революція Рісорджименто, світ змінюється. Заможній родині доведеться змінити свої погляди, щоб пристосуватися у радикальних змін.

Настанови для панянок

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Дім Давида

Звичайний хлопчина-пастух Давид живе і не знає, що скоро стане правителем Ізраїлю. Юнак, обраний Богом, мусить стати новим царем та повести за собою народ. Але на шляху до трону на нього чекають важкі перешкоди та вирішальна битва з тим, хто не хоче поступатися владою.

Жорстоке кохання

Власниця нічного клубу Рут Елліс звикла брати від життя усе та покладатися лише на себе. Випадкова зустріч із автогонщиком Девідом Блейклі стане вирішальною подією в її житті. Звичайна інтрижка переросте у палке кохання, а згодом у вбивство.

Раніше ми розповідали про 5 найпопулярніших серіалів на Netflix, які оцінили українці. А також пропонуємо 5 серіалів за мотивами творів Стівена Кінга.