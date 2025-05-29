Кращі серіали за Стівен Кінгом — що подивитися ввечері

Серіал "Чепелвейт". Фото: кадр з серіалу

Письменника Стівена Кінга не дарма називають "королем жахів", а його твори вже десятиліттями надихають кінематографістів. Якщо ви шукаєте серіали, які тримають у напрузі з першої до останньої хвилини, зверніть увагу на ці п'ять екранізацій за мотивами його книг.

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Чепелвейт (2021)

Капітан Чарльз Бун роками мандрував океаном разом із родиною. Та після раптової смерті дружини, Чарльз вирішує переїхати з дітьми до Чепелвейт — старовинного родового маєтку, який він успадкував від свого кузена Стівена. Однак місцеві мешканці зустрічають їх із підозрою, а сам маєток приховує моторошні таємниці.

11.22.63 (2016)

Власник непримітної закусочної Ел Темплтон довіряє своєму приятелю, вчителю англійської Джейку Еппінгу, надзвичайну таємницю — у підсобці його кафе ховається портал у минуле, що веде в 1960-ті роки. Ел, смертельно хворий, просить Джейка виконати важливу місію — прожити декілька років у минулому й запобігти вбивству Джона Кеннеді.

Протистояння (2021)

Події серіалу розгортаються в постапокаліптичному світі після спалаху смертельного вірусу, що винищив більшість людства. Серед хаосу з’являється загадковий Рендалл Флегг — харизматичний лідер із надприродними силами, який прагне встановити новий порядок. Проте частина вцілілих не згодна з його баченням майбутнього та об'єднується, щоб дати йому відсіч.

Аутсайдер (2020)

Після жорстокого вбивства 11-річного хлопчика поліція швидко знаходить підозрюваного — шанованого тренера бейсбольної команди Террі Мейтленда. Здавалося б, докази незаперечні. Однак хід розслідування раптово набуває моторошного повороту — все більше фактів натякають на те, що в цій справі можуть бути замішані надприродні сили.

Містер Мерседес (2017)

Поліцейський у відставці Білл Годжес не може забути справу про жорстоке вбивство шістнадцяти людей, яка так і залишилася нерозкритою. Коли з'являються ознаки того, що винуватець готує ще страшніший злочин, Годжес вирішує повернутися до справи. Разом із командою він має зупинити вбивцю, перш ніж станеться нова трагедія.

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