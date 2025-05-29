Лучшие сериалы по Стивену Кингу — что посмотреть вечером

Сериал "Чепелвейт". Фото: кадр из сериала

Писателя Стивена Кинга не зря называют "королем ужасов", а его произведения уже десятилетиями вдохновляют кинематографистов. Если вы ищете сериалы, которые держат в напряжении с первой до последней минуты, обратите внимание на эти пять экранизаций по мотивам его книг.

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Чепелвейт (2021)

Капитан Чарльз Бун годами путешествовал по океану вместе с семьей. Но после внезапной смерти жены, Чарльз решает переехать с детьми в Чепелвейт — старинное родовое поместье, которое он унаследовал от своего кузена Стивена. Однако местные жители встречают их с подозрением, а само поместье скрывает жуткие тайны.

11.22.63 (2016)

Владелец неприметной закусочной Эл Темплтон доверяет своему приятелю, учителю английского Джейку Эппингу, необычайную тайну — в подсобке его кафе скрывается портал в прошлое, ведущий в 1960-е годы. Эл, смертельно больной, просит Джейка выполнить важную миссию — прожить несколько лет в прошлом и предотвратить убийство Джона Кеннеди.

Противостояние (2021)

События сериала разворачиваются в постапокалиптическом мире после вспышки смертельного вируса, истребившего большинство человечества. Среди хаоса появляется загадочный Рэндалл Флегг — харизматичный лидер со сверхъестественными силами, который стремится установить новый порядок. Однако часть выживших не согласна с его видением будущего и объединяется, чтобы дать ему отпор.

Аутсайдер (2020)

После жестокого убийства 11-летнего мальчика полиция быстро находит подозреваемого — уважаемого тренера бейсбольной команды Терри Мейтленда. Казалось бы, доказательства неоспоримы. Однако ход расследования внезапно приобретает жуткий поворот - все больше фактов намекают на то, что в этом деле могут быть замешаны сверхъестественные силы.

Мистер Мерседес (2017)

Полицейский в отставке Билл Ходжес не может забыть дело о жестоком убийстве шестнадцати человек, которое так и осталось нераскрытым. Когда появляются признаки того, что виновник готовит еще более страшное преступление, Ходжес решает вернуться к делу. Вместе с командой он должен остановить убийцу, прежде чем произойдет новая трагедия.

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