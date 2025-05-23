Лучшие новые мини-сериалы Prime Video — что посмотреть онлайн в выходные

3 мини-сериала Prime Video, которые можно посмотреть за выходные
Если вы ищете истории, которые можно полностью просмотреть за два дня, мини-сериалы - идеальный выбор. Вот три новинки 2025 года от Prime Video, которые имеют до 10 серий и захватывают с первых минут.
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Охотник за головами (8 серий)
Главный герой Хаб Халлоран известен, как первоклассный "охотник за головами", который легко находит преступников. Но во время одного из заданий он неожиданно погибает и попадает в ад. Там Хабу выпадает возможность снова вернуться к жизни, но при условии, что теперь он будет охотиться за демонами, сбежавшими с того света.
Узкая дорога на далекий север (5 серий)
Дорриго Эванс пережил самые темные страницы Второй мировой - плен, жестокие условия, унижения. В 1940 году он встречается с очаровательной Эллой, которой он даже собирался сделать предложение, хотя и сомневался в своих чувствах. Но все изменила встреча с Эми Малвани - женой его дяди. Их короткий, но горячий роман оставил неизгладимый след в сердце Эванса на всю жизнь.
Ньютопия (8 серий)
Столицу Южной Кореи Сеул охватывает вспышка неизвестной эпидемии и город погружается в хаос. Военный Ли Дже Юн и его девушка Кан Йон Чжу накануне приняли решение разойтись, но теперь должны найти друг друга, чтобы спастись от гибели.
Ранее мы рассказывали о трех новых детективных сериалах, от которых невозможно оторваться. А также предлагаем 4 остросюжетных триллера, которые хочется досмотреть до конца.
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