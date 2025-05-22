Нові детективні серіали — що подивитися ввечері

Серіал "Шерлок та дочка". Фото: Starlings Entertainment

Для любителів детективних серіалів з'явилося декілька цікавих новинок. Таємниці та несподівані повороти сюжету не дадуть вам засумувати вечорами після роботи.

Новини.LIVE ділиться добіркою.

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Шерлок та дочка

Після смерті матері Амелія дізнається, що її батьком може виявитися знаменитий Шерлок Холмс. Дівчина вирушає до Лондона, аби з'ясувати правду, але детектив скептично ставиться до неї. У цей час столицю охопила низка загадкових викрадень, тож Холмси беруться до справи.

Собачий пагорб

Успішний письменник Миколай повертається до рідного міста, щоб розібратися із таємницями минулого. Тим часом його батько продовжує боротися із місцевими корупціонерами. Дружина Миколая, журналістка, вирішує допомогти та починає вести розслідування, але навіть не здогадується, куди воно їх приведе.

Лише один погляд

Життя Грейс перевертається з ніг на голову, коли раптово зникає її чоловік. Поліція безсила, тож жінка сама наважується почати пошуки. Кожна деталь наближує її до розгадки, але ризик занадто високий.

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