Нові серіали з високими оцінками — що подивитися ввечері

3 нові захопливі серіали, які підкорили критиків
Ці три нові серіали, які не лише захоплюють з перших хвилин, а й здобули схвальні відгуки від кінокритиків у всьому світі. Кожен із них має оцінку на платформі IMDb не нижче 8/10.
Новини.LIVE ділиться добіркою.
Гангстерленд (оцінка 8.1/10)
У Лондоні спалахує жорстоке протистояння між двома могутніми кримінальними родинами — Гарріганами та Стівенсонами. Їхня боротьба за вплив перетворює місто на арену безжальної війни, яка загрожує зруйнувати життя не лише бандитів, а й пересічних мешканців. У вирі цього хаосу опиняється Гаррі Да Соуза — харизматичний і небезпечний вуличний злодій, здатний знайти вихід із будь-якої ситуації.
Пітт (оцінка 8,3/10)
Лікар Майкл "Роббі" Робинавич розпочинає виснажливу зміну у відділенні невідкладної допомоги травматологічної лікарні Піттсбурга, яку персонал між собою називає просто "Пітт". Кожна серія показує одну годину з 15-годдиної зміни лікарів, які рятують життя та борються із власними драмами.
Шибайголова: Народжений заново (оцінка 9/10)
Сліпий адвокат Метт Мердок із "Пекельної кухні" щодня відстоює справедливість у залі суду. Але коли його давній ворог — колишній кримінальний бос Вілсон Фіск — вирішує балотуватися на пост мера Нью-Йорка, Мердок знову змушений повернутися до боротьби, яка виходить далеко за межі закону.
Також пропонуємо новий серіал у стилі "Відчайдушних домогосподарок". А ще AppleTV+ запрем'єрив фантастичний серіал із зіркою "Великої маленької брехні".
Читайте Новини.LIVE!