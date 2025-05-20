Нові серіали з високими оцінками — що подивитися ввечері

Серіал "Шибайголова: Народжений заново". Фото: Marvel

Ці три нові серіали, які не лише захоплюють з перших хвилин, а й здобули схвальні відгуки від кінокритиків у всьому світі. Кожен із них має оцінку на платформі IMDb не нижче 8/10.

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