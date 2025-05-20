Новые сериалы с высокими оценками — что посмотреть вечером

Сериал "Сорвиголова: Рожденный заново". Фото: Marvel

Эти три новых сериала, которые не только захватывают с первых минут, но и получили положительные отзывы от кинокритиков во всем мире. Каждый из них имеет оценку на платформе IMDb не ниже 8/10.

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Гангстерленд (оценка 8.1/10)

В Лондоне вспыхивает жестокое противостояние между двумя могущественными криминальными семьями — Харриганами и Стивенсонами. Их борьба за влияние превращает город в арену безжалостной войны, которая грозит разрушить жизнь не только бандитов, но и рядовых жителей. В водовороте этого хаоса оказывается Гарри Да Соуза - харизматичный и опасный уличный вор, способный найти выход из любой ситуации.

Питт (оценка 8,3/10)

Врач Майкл "Робби" Робинавич начинает изнурительную смену в отделении неотложной помощи травматологической больницы Питтсбурга, которую персонал между собой называет просто "Питт". Каждая серия показывает один час из 15-часовой смены врачей, которые спасают жизни и борются с собственными драмами.

Сорвиголова: Рожденный заново (оценка 9/10)

Слепой адвокат Мэтт Мердок из "Адской кухни" ежедневно отстаивает справедливость в зале суда. Но когда его давний враг — бывший криминальный босс Уилсон Фиск — решает баллотироваться на пост мэра Нью-Йорка, Мердок снова вынужден вернуться к борьбе, которая выходит далеко за рамки закона.

Также предлагаем новый сериал в стиле "Отчаянных домохозяек". А еще AppleTV+ запремьерил фантастический сериал со звездой "Большой маленькой лжи".